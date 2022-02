ಯುಪಿಯ 3ನೇ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 245 ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಗಳು, 135 ಮಂದಿಗೆ ಅಪರಾಧ ಹಿನ್ನೆಲೆ

Features

Sunitha B

ಲಕ್ನೋ ಫೆ.16: ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆ ಭಾನುವಾರ (ಫೆ.20) ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಕೆಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 623 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ 135 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​ಫಾರ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್‌ನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ 103 (17%) ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಎಸ್‌ಪಿಯ 58 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 30 (52%) ಅಭ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ 55 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 25 (46%) ಅಭ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. BSP ಯ 59 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 23 (39%), INCಯ 56 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 20 (36%) ಮತ್ತು AAPಯ 49 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 11 (22%) ತಮ್ಮ ಅಫಿಡವಿಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯುಪಿ: ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಇರುವ 25 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಟಿಕೆಟ್: ಎಡಿಆರ್ ವರದಿ

English summary

In the third phase of the Uttar Pradesh assembly elections 135 of the 623 candidates have pending criminal cases against them. 103(17%) have declared serious criminal cases against themselves, according to a report by the Association for Democratic Reforms.