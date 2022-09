10,000 ಎಕರೆಯ ವಿಶ್ವದ ಬೃಹತ್‌ ಸಫಾರಿ ಪಾರ್ಕ್‌ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

Features

ಚಂಡೀಗಢ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 29: ಅರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 10,000 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜಂಗಲ್ ಸಫಾರಿ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹರಿಯಾಣ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

10,000 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಸಫಾರಿ ಪಾರ್ಕ್ ಗುರು ಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ನುಹ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಶಾರ್ಜಾ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಹೊರಗೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯುರೇಟೆಡ್ ಸಫಾರಿ ಪಾರ್ಕ್‌ಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಶಾರ್ಜಾ ಸಫಾರಿ ಸುಮಾರು 2,000 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಉದ್ದೇಶಿತ ಅರಾವಳಿ ಉದ್ಯಾನವನವು ಈ ಗಾತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಐದು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಹರ್ಪಿಟೇರಿಯಮ್ (ಸರೀಸೃಪಗಳು ಮತ್ತು ಉಭಯಚರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸ್ಥಳ), ಪಂಜರ/ಪಕ್ಷಿ ಪಾರ್ಕ್, ದೊಡ್ಡ ಬೆಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ವಲಯಗಳು, ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ನೀರೊಳಗಿನ ಪ್ರಪಂಚ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಹಾದಿಗಳು, ಸಂದರ್ಶಕರು, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ವಲಯಗಳು, ಸಸ್ಯೋದ್ಯಾನಗಳು, ಬಯೋಮ್‌ಗಳು, ಸಮಭಾಜಕ, ಉಷ್ಣವಲಯ, ಕರಾವಳಿ, ಮರುಭೂಮಿ, ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಚಿವ ಭೂಪೇಂದರ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮನೋಹರ್ ಲಾಲ್ ಖಟ್ಟರ್ ಶಾರ್ಜಾ ಸಫಾರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಮನೋಹರ್ ಖಟ್ಟರ್ ಅವರು ಬುಧವಾರ ಒಂದು ದಿನದ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ದುಬೈ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.

ಗುರುವಾರ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರ, ಹರಿಯಾಣದ ಎನ್‌ಸಿಆರ್ ಪ್ರದೇಶವು ಜಂಗಲ್ ಸಫಾರಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಪಾರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಜಂಗಲ್ ಸಫಾರಿ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಹರಿಯಾಣದ ಜಂಗಲ್ ಸಫಾರಿ ಯೋಜನೆಯು ಪರಿಸರ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣ ಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಹರಿಯಾಣಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಆಸಕ್ತಿಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತರಲಾಯಿತು. ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಶಾರ್ಟ್‌ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಉದ್ಯಾನದ ವಿನ್ಯಾಸ, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿವೆ. ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅರಾವಳಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮೃಗಾಲಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಪ್ರದೇಶದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಬೃಹತ್‌ ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಒಂದೆಡೆ, ಜಂಗಲ್ ಸಫಾರಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಅರಾವಳಿ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೋಂ ಸ್ಟೇ ನೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದರು.

ಅರವಳಿ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯು ಅನೇಕ ಜಾತಿಯ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಹರಿಯಾಣ ಸರ್ಕಾರದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅರವಳಿ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ 180 ಜಾತಿಯ ಪಕ್ಷಿಗಳು, 15 ಜಾತಿಯ ಸಸ್ತನಿಗಳು, 29 ಜಾತಿಯ ಜಲಚರಗಳು ಮತ್ತು ಸರೀಸೃಪಗಳು ಮತ್ತು 57 ಜಾತಿಯ ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ.

English summary

The Haryana state government said in a statement today that it will develop the world's largest jungle safari park on an area of ​​approximately 10,000 acres within the Aravalli region.