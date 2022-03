Fact check: ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್: ಕಾಶ್ಮೀರದವರಿಗೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ವಾ ರೂಮ್ಸ್?

Fact Check

oi-Sunitha B

ನವದೆಹಲಿ, ಮಾರ್ಚ್ 24: ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಜನರಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಠಡಿ ನೀಡದಂತೆ ದಿಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೈಯದ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರುವ ಶ್ರೀನಗರದ ನಿವಾಸಿಯೊಬ್ಬರು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ರಿಸಪ್ಶನಿಸ್ಟ್‌ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ 'ಅತಿಥಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು' ಎಂದು ಕೇಳುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅತಿಥಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರಿಸಪ್ಶನಿಸ್ಟ್‌ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಬಂದವರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುವಿಲ್ಲ. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಬಂದವರಿಗೆ ರೂಂ ನೀಡಲು ಪೊಲೀಸರು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಿಸಪ್ಶನಿಸ್ಟ್‌ ಹೇಳಿರುವುದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ.

J&K ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಕ್ತಾರ ನಾಸಿರ್ ಖುಹಮಿ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಝಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ದಿ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಬೀರಿದ ಪರಿಣಾಮ ಇದು ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಐಡಿ ಮತ್ತು ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದರೂ ದೆಹಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವಸತಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಇದು KashmirFiles ಪರಿಣಾಮ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕಾಶ್ಮೀರಿಯಾಗಿರುವುದು ಅಪರಾಧ ಎಂದು ಅವರು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

Impact of #KashmirFiles on ground. Delhi Hotel denies accommodation to kashmiri man, despite provided id and other documents. Is being a kashmiri a Crime. @Nidhi @ndtv @TimesNow @vijaita @zoo_bear @kaushikrj6 @_sayema @alishan_jafri @_sayema @manojkjhadu @MahuaMoitra pic.twitter.com/x2q8A5fXpo

ಈ ಆರೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ID ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಯಾರಿಗೂ ಹೋಟಲ್ ರೂಂಗಳನ್ನು ನೀಡದಿರಲು ನಿರ್ದೇಶ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ನೀಡಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

A purported video is viral on social media wherein a person is being denied hotel reservation due to his J&K ID. The reason for cancellation is being given as direction from police.

It is clarified that no such direction has been given by Delhi Police.(1/3)@ANI @PTI_News