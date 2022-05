Fact check: 'ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್' ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದರೆ ಎಟಿಎಂ ಪಿನ್ ರಕ್ಷಿಸಬಹುದಾ?

Fact Check

ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಟೆಲ್ಲರ್ ಮೆಷಿನ್‌ನಲ್ಲಿ (ಎಟಿಎಂ) ನೀವು 'ರದ್ದು' ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಒತ್ತಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಿನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಕದಿಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್‌ಬಿಐ) ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋಟೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ವಾಟ್ಸಾಪ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಆರ್‌ಬಿಐನಿಂದ ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟಿನ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಜನರನ್ನು ಕೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ATM ನಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವಾಗ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತ ಸಲಹೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಡ್ ಸೇರಿಸುವಾಗ 'ರದ್ದು' ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಒತ್ತಿರಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಕದಿಯಲು ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರೆ, ಇದು ಆ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಹಿವಾಟಿನ ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ" ಎಂದು ವೈರಲ್ ಸಂದೇಶ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಬ್ಯೂರೋದ (PIB) ಸತ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ವಿಭಾಗ, PIB ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮೂಲಕ ಇದೊಂದು ನಕಲಿ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಸಂದೇಶ ನಕಲಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು RBI ನಿಂದ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಿಐಬಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಎಟಿಎಂ ವಹಿವಾಟು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಇದು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

1. ಎಟಿಎಂ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಗೌಪ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವುದು.

2. ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಟಿಎಂ ಪಿನ್ ಬರೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು.

ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವೈರಲ್ ಸಂದೇಶ ಸುಳ್ಳಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ನಂಬದಿರಲು ಹಾಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರಲು ಪಿಐಬಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.

