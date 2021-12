Fact Check: 1963ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ "ದಿ ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ವೇರಿಯಂಟ್" ಸಿನಿಮಾ?

Fact Check

oi-Sunitha B

ಭಾರತ ಈವರೆಗೆ ಐದು ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರ ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆತಂಕವನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನ 38 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೂ 674 ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಸೋಂಕಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದ ಡೆಲ್ಟಾ ರೂಪಾಂತರ ರೋಗಾಣುವಿಗಿಂತ ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಡೇಂಜರ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ "OmicronVarient" Twitter ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.

ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಜನರನ್ನು ದಾರಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸುವಂತ ಸಂದೇಶಗಳು ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. "ದಿ ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ವೇರಿಯಂಟ್" ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್‌ನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ "ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ಮಶಾನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ದಿನ" ಎಂದು ಪೋಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ 1963ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಆದರೆ ಈ ವೈರಲ್ ಸಂದೇಶ ಜನರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಿಜವಾಗಲೂ 1963 ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಸಿನಿಮಾನು "ದಿ ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ವೇರಿಯಂಟ್" ಅಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ "ಫೇಸ್ IV" (SUCESOS EN LA IV FASE) ಸಿನಿಮಾ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಅವರು ""ಫೇಸ್ IV" (SUCESOS EN LA IV FASE) ಈ ಚಿತ್ರ 1963 ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಬರಹಗಾರ ಬೆಕಿ ಚೀಟಲ್ ಅವರು ವೈರಲ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ತಮಾಷೆಗಾಗಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ "ದಿ ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ವೇರಿಯಂಟ್" ಹೆಸರಿನ ಯಾವುದೇ ಚಲನಚಿತ್ರವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ ಆಂಟಿ ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ವಾರ್ ರೂಮ್ (AFWA) ತನಿಖೆಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

ಡಿಸೆಂಬರ್ 1, 2021 ರಂದು ಬೆಕಿ ಚೀಟಲ್ ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಟ್ವೀಟ್ ನೋಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಫೋಟೋಶಾಪ್ ಬಳಸಿ ವೈರಲ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಜೋಕ್ ಅನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಅವರು ಜನರನ್ನು ವಿನಂತಿದ್ದಾರೆ.

Hi. It's been brought to my attention that one of my posters is circulating on Spanish language Twitter as "proof" of a COVID hoax. It's just a goof because I thought Omicron Variant sounded like a 70s sci-fi movie. Please do not get sick on account of my dumb joke. Thanks https://t.co/iecwEEOVBq