Fact Check

ರೆಡ್ ಲೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಜನರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ವಾಚ್‌ನಂತಹ ಸಾಧನಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಯಾರೊಬ್ಬರ PayTM ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್‌ನಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಕದಿಯಬಹುದಾದ ಹೊಸ 'ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ಹಗರಣ' ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.

ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗ್ರೂಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೊ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹುಡುಗನೊಬ್ಬ ಕಾರಿನ ವಿಂಡ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಇಬ್ಬರು ಪುರುಷರು ಒಳಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಹುಡುಗ ತನ್ನ ಕೈಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ವಾಚ್‌ನಂತಹ ಸಾಧನವನ್ನು ಸಹ ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ವಿಂಡ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ಒರೆಸುವಾಗ ಹುಡುಗ ತನ್ನ ಕೈಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ವಾಚ್‌ನಂತಹ ಸಾಧನವನ್ನು ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಕಾರಿನ ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಹುಡುಗ ಹೊರಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾರನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲು ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಏಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀಯ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹುಡುಗ ತಾನು ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅವನು ಓಡಿಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಚಾಲಕನ ಸ್ನೇಹಿತ ಹುಡುಗನ ಹಿಂದೆ ಓಡುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಹುಡುಗನನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ ಕಾರಿನತ್ತ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾನೆ. ಬಳಿಕ ಡ್ರೈವರ್ ಅವನು ಮಾಡಿದ ವಂಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಕ್ಲೀನರ್‌ಗಳು ಕಾರುಗಳ FASTag ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಜನರು ತಮ್ಮ PayTM FASTag ಖಾತೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಹಣವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವುದರ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಆರೋಪದ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯವೇನು?

ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೊದೊಂದಿಗೆ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡಿದ ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್, ನೋಂದಾಯಿತ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅಂದರೆ ಟೋಲ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಜಾ ಆಪರೇಟರ್‌ಗಳು ಆಯಾ ಜಿಯೋ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ವಹಿವಾಟು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಹಗರಣವು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಅನಧಿಕೃತ ಸಾಧನವು NETC FASTag ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು FASTag ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರದ 'PIB ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್' ನ ಅಧಿಕೃತ ಟ್ವಿಟರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೂಡ ನಕಲಿ ಹಗರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂತಹ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ ಮೂಲಕ ಮೋಸ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. "ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅದನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಜಿಯೋ ಕೋಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟೋಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಪಿಐಬಿ ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಲು ವಾಚ್‌ಗಳಂತಹ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಹಣವನ್ನು ವಂಚನೆಯ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಬಹುದು.

A video is circulating on social media that claims there is a new ‘FASTag scam’ where people cleaning cars at red lights can steal money from anyone’s PayTM FASTag with the help of smartwatch-like devices.