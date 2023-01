Fact check: ಬಿಎಫ್7 ಮೆದುಳಿಗೆ ಮಾರಕ- ಈ ಸಂದೇಶ ಎಷ್ಟು ಸರಿ?

Fact Check

oi-Sunitha B

ನೆರೆಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ತಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಅದರ ಭೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲ ಸಂದೇಶಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

ಚೀನಾ, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕೋವಿಡ್-19 ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ವರದಿಗಳು ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಮತ್ತು ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಉಪ-ವೇರಿಯಂಟ್‌ನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮೆದುಳಿಗೆ ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿವೆ. ಕೊರೊನಾವೈರಸ್‌ನ ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಸಬ್‌ವೇರಿಯಂಟ್‌ನಲ್ಲಿನ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ತಳಿ ಮಾನವ ದೇಹವನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಮೆದುಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

Some news reports are speculating that the evolving Omicron sub-variant ‘may be fatal for the brain’#PIBFactCheck:



▶️ This claim is MISLEADING



▶️ The relevance to humans has not been proven by the study referred to in the news report. pic.twitter.com/6Dx0NeJaTA