Fact check: ಟ್ವಿಟರ್ ಬಯೋದಿಂದ 'ಸಚಿವ' ಎಂಬ ಪದ ತೆಗೆದ ಆದಿತ್ಯ ಠಾಕ್ರೆ?

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಕೋಲಾಹಲದ ನಡುವೆ ಶಿವಸೇನಾ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರ ಪುತ್ರ ಆದಿತ್ಯ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಖಾತೆಯ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಟ್ವಿಟರ್ ಬಯೋದಿಂದ "ಸಚಿವ" ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಆರ್ಗನೈಸರ್ ವೀಕ್ಲಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೋಡಬಹುದು. ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ, "ಆದಿತ್ಯ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಟ್ವಿಟರ್ ಬಯೋವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 'ಸಚಿವ' ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ" ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್ ಮಹಾ ವಿಕಾಸ್ ಅಗಾಧಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸುಳಿವು ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ.

ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್, ಝೀ ನ್ಯೂಸ್ ಹಿಂದಿ, ದಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಒನ್ಇಂಡಿಯಾ ನ್ಯೂಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಚಿವ ಆದಿತ್ಯ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರು "ಸಚಿವ" ಪದವನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿವೆ.

ವೈರಲ್ ಹಕ್ಕು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು AFWA ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಠಾಕ್ರೆ ಅವರ ಟ್ವಿಟರ್ ಬಯೋದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ "ಸಚಿವ" ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಲ್ಲ.

AFWA ತನಿಖೆ

ಠಾಕ್ರೆ ಅವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 30, 2019 ರಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.

ಟ್ವಿಟರ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸಾಧನವಾದ ಸ್ಪೂನ್‌ಬಿಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಠಾಕ್ರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಜುಲೈ 14, 2017 ರಂದು ತಮ್ಮ ಟ್ವಿಟರ್ ಬಯೋವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮುಂಬೈ ಜಿಲ್ಲಾ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್‌ನ "ಅಧ್ಯಕ್ಷ" ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿದರು.

ಸ್ಪೂನ್‌ಬಿಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಠಾಕ್ರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ ನಂತರ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ಟ್ವಿಟರ್ ಬಯೋವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಂತ್ರಿಯಾದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ.

ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಠಾಕ್ರೆ ಅವರ Twitter ಖಾತೆಯ ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಿದ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ವೇಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಷಿನ್‌ನ ಆರ್ಕೈವ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು. ವೇಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಷಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಠಾಕ್ರೆಯವರ ಟ್ವಿಟರ್ ಪುಟದ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಿದ ಬಯೋದಲ್ಲಿ "ಸಚಿವ" ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಲ್ಲ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಠಾಕ್ರೆ ಅವರ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿನ ಬಯೋ ಅವರು ಮಂತ್ರಿ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಸೇನಾ ನಾಯಕಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚತುರ್ವೇದಿ ಕೂಡ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು "ವಾಸ್ತವ ಪರಿಶೀಲನೆ" ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ, ಆದಿತ್ಯ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಟ್ವಿಟರ್ ಬಯೋದಿಂದ "ಸಚಿವ" ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯು ಸುಳ್ಳು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

Fact check: Shiv Sena leader and Maharashtra chief minister Uddhav Thackeray's son Aditya Thackeray's Twitter account is being shared on social media amid a growing political uproar in Maharashtra. It is being claimed that he removed the word "minister" from his Twitter bio.