ಅವಲೋಕನ: ದೈನಂದಿನ ಬದುಕು, ಸಿನಿಮಾ, ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ

Humor

oi-Mahesh Malnad

''ನಗುವು ಸಹಜದ ಧರ್ಮ

ನಗಿಸುವದು ಪರಧರ್ಮ

ನಗುತ ಕೇಳುತ ನಗಿಸುವದತಿಶಯ ಧರ್ಮ'' - ಡಿ ವಿ ಜಿ

ಯಾಂತ್ರೀಕ್ರತ ಏಕತಾನದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಜೀವನ ಚೆನ್ನ. ನಾಳೆ ಹೇಗೋ ಏನೋ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಇಂದಿನ ರಸ ನಿಮಿಷಗಳ ಸ್ವಾದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾವು ವಂಚಿತರಾಗುತ್ತೇವೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಬದುಕಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್(Exam marks)ವಾದಿಗಳಾಗಿ ಜೀವನದ ರಸಮಯ ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಗದೆ ಲಾಫ್ಟರ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ ಹೋಗಿ ದುಡ್ಡು ನೀಡಿ ನಗುವ ಪರಿಪಾಠ ಬಂದಿರುವದು ಎಂತ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲವೇ? ಹಾಸ್ಯವು ನಗೆಹನಿಯಾಗಿ, ಚುಟುಕು, ಹರಟೆ, ಅಣಕ, ಪ್ರಹಸನವಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ 'ಉಳಿದ' ಪುಟಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಸಾಹಿತ್ಯವಾಗಿ, ಓದುಗರಿಗೆ ಲೈಟ್ ರೀಡಿಂಗನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ.

ವೇದ, ಉಪನಿಷತ್ತು, ಪುರಾಣ, ಪುಣ್ಯಕತೆಗಳ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನವರ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿನ ಪಾಲನೆಯಿಂದಲೋ ಇಲ್ಲ ದೈವೀ ಭಯದಿಂದಲೋ ಹಾಗೆ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಬರುಬರುತ್ತಾ ನವಿರು ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂಬು ದೊರೆಯತೊಡಗಿತು.

ತ್ರಿಲೋಕ ಸಂಚಾರಿ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿ ದೇವತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಡುವ ಮಾತುಗಳು ನವಿರು ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟವು. ಏನೇ ಹೇಳಿ ಭಾರತೀಯರು ನಮ್ಮ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ, ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಕಿಚಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ. ಭಕ್ತರ ತಿಳಿ ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ದೇವರು ಮೆಚ್ಚುವದೂ ಉಂಟು. ನಾವು ಪ್ರಥಮ ವಂದ್ಯ ಗಣೇಶನನ್ನು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ, ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ, ಜೋಕ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಷ್ಟು ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳ ಬಳಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನಬಹುದು.

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯರ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟದಿಗ್ಗಜರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದ ತೆನಾಲಿ ರಾಮ ದೇವತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಳಾದಾಗ ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದರೂ ದೇವತೆ ಹಾಸ್ಯ ಕವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡಲಿಲ್ಲವೇ? (ಸಾವಿರ ಮುಖದ ದೇವಿಯೇ ಶೀತವಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಮೂಗುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಭಾಳಿಸುವೆ?)

ದಾಸರ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಸ್ಯದ ಎಳೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. "ಡೊಂಕು ಬಾಲದ ನಾಯಕರೆ ನೀವೆನೂಟವ ಮಾಡಿದಿರಿ?" - ಪುರಂದರದಾಸರು

ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಹಾಗೆ ಹಾಸ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ, ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಸಂಗಗಳಿಗೆ, ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗುತ್ತಾ ಬಂತು.

ತೀರಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವ ತಾಕತ್ತು ಹಾಸ್ಯಕ್ಕಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾದ್ರೂ ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡುವ ಪರಿಪಾಠ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಮೇ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ರವಿವಾರದಂದು ವಿಶ್ವ ಹಾಸ್ಯ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಸ್ಯ ಒಂದು ದಿನದ ಆಚರಣೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ದಿನ, ಕ್ಷಣ ಹಾಸ್ಯ ಬದುಕಿಗೆ ಅವಶ್ಯ...

English summary

How Comedy or Humor become part of Kannada Films, Literature and day to day life, What is the use of humor, Know more...