ಚೀನಾಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಲು ಚಾರ್ ಧಾಮ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ ರಸ್ತೆ

oi-Rajashekhar Myageri

ನವದೆಹಲಿ, ನವೆಂಬರ್ 12: ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 100 ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಟಿಬೆಟ್ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನೂ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಚೀನಾದ ಎಲ್ಲ ಕುತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಿದೆ.

ಭಾರತ-ಚೀನಾದ ವಾಸ್ತವಿಕ ಗಡಿ ರೇಖೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್‌ನಂತಹ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸೇನಾ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಚಾರ್ ಧಾಮ್ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅರುಣಾಚಲ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ 100 ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ ಚೀನಾ; ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಭಾರತ?

"ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಭೂಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದರೆ ಸೇನೆಯೇ ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಗಲವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ?, ಎಂದು ಕೇಂದ್ರದ ಪರ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಕೆ ಕೆ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಡಿ ವೈ ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪೀಠದ ಎದುರು ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದರು.

Centre told the Supreme Court that wider roads are needed in the Char Dham mountain region of Uttarakhand to transport missiles like the BrahMos and other critical military equipment. Know more.