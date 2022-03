Women's day: ಈ ರಾಶಿಗಳ ಮಹಿಳೆಯರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾಯಕತ್ವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರಂತೆ..!

Astrology

oi-Sunitha B

ಪ್ರಕೃತಿಯು ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಭೇದವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪುರುಷ ಸಮಾಜದಿಂದ ಮಹಿಳೆ ಭೇದಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಇಂತಹ ಮನೋಭಾವನೆಗಳು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಗೃಹ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ತಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಈಗ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಮಹಿಳೆಗೆ ಪುರುಷರಷ್ಟೇ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ, ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇತಿಹಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಗಾಜಿನ ಸೀಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುರಿದು ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷಗಳ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಾಯಕತ್ವದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ರಾಶಿಗಳ ಮಹಿಳೆಯರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾಯಕತ್ವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವವರು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.

English summary

International Women's day 2022: Let us look at the zodiac signs that are most likely to break free and excel in any leadership job, whether in government, corporate, or as entrepreneurs.