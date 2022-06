Shukra Gochar 2022: ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರ 2022: ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ ಪ್ರಾರಂಭ?

Astrology

ಕಾಲ ಬದಲಾದಂತೆ ಗ್ರಹಗತಿಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಶಿಗೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟ ದ್ವಾದಶಿ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಜೂನ್ 18ರಂದು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲಿದೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು 12 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.

ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ವಿನೋದ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ಪ್ರೀತಿ, ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಆಳುವ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಈ ಗ್ರಹದ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಯೋಗ ಲಭಿಸಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರು ಗ್ರಹದ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ರನು ತುಲಾ ಮತ್ತು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಅಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಶುಕ್ರವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಲೌಕಿಕ ಆನಂದ ಎಂಬ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಳುತ್ತದೆ.

ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ: ಸಮಯ

ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಕ್ರಮಣ 18 ಜೂನ್ 2022 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 08:06 ಕ್ಕೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಶುಕ್ರನು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಕ್ರಮಣ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳೀಯರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂಕ್ರಮಣದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.

