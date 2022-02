Shukra Rashi Parivartan 2022 : ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರವೇಶ, ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವ?

Astrology

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು ಆಳುತ್ತದೆ. ಇದು ವಾರದ ಐದನೇ ದಿನದಂದು ಆಗಮನವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದುವೇ ಶುಕ್ರವಾರ. ಶುಕ್ರವು ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಗುರುವಿನ ನಂತರ ಶುಕ್ರವನ್ನು ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರ ಗ್ರಹ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸ್ಥಾನವು ಸಂಬಂಧದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರವು ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳು, ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾದ ಜೀವನದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರನು ಆಳುವ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮ, ಸಿದ್ಧ ಉಡುಪುಗಳು, ಆಹಾರ, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು, ಪ್ರವಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ, ಸಂಗೀತ, ರಂಗಭೂಮಿ, ಕಾವ್ಯ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಚಲನಚಿತ್ರ ಉದ್ಯಮ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಇತರ ಸೃಜನಶೀಲ ಕೆಲಸಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ಶುಕ್ರವು 27ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ರಂದು ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 09:53ಕ್ಕೆ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಶನಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರನು ಲಾಭದಾಯಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಸಂತೋಷದಾಯಕ ಸಮಯ ಇದಾಗಲಿದೆ. ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶುಕ್ರವು ವಿರಾಮ, ಪ್ರಣಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರವೇಶವು ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ...

