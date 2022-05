Shukra Gochar 2022: ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಕ್ರಮಣ: ಯಾರಿಗೆ ಶುಭ? ಯಾರಿಗೆ ಅಶುಭ?

Astrology

ಕಾಲ ಬದಲಾದಂತೆ ಗ್ರಹಗತಿಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಶಿಗೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟ ದ್ವಾದಶಿ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಮೇ 23ರಂದು ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲಿದೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು 12 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.

ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ವಿನೋದ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ಪ್ರೀತಿ, ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಆಳುವ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಈ ಗ್ರಹದ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಯೋಗ ಲಭಿಸಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರು ಗ್ರಹದ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ರನು ತುಲಾ ಮತ್ತು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಅಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಶುಕ್ರವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಲೌಕಿಕ ಆನಂದ ಎಂಬ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಳುತ್ತದೆ.

ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಕ್ರಮಣ 2022: ಸಮಯ

ಮೇಷ ರಾಶಿಯು ಯುದ್ಧದ ಗ್ರಹವಾದ ಮಂಗಳದಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುವ ಅಗ್ನಿ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಅಸೂಯೆ, ಸ್ವಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರ ತನ್ನ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಚಿಹ್ನೆಯಾದ ಮೀನದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಗಣೆಯು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಹಲವಾರು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಶುಕ್ರ ಮೇ 23, 2022 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 08.39 ಕ್ಕೆ ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 18 ಜೂನ್ 2022 ರವರೆಗೆ 08.28 ಕ್ಕೆ ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಚಲಿಸುವವರೆಗೆ ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.

