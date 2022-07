ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಭವಿಷ್ಯ 2022 : ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಈ 8 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಮಾಸವಾಗಲಿದೆ..!

Astrology

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಜಾತಕ 2022: ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಜುಲೈ 29, 2022 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಶಿವನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಮಂಗಳಕರವಾದ ತಿಂಗಳು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಈ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 27 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಧಿ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಶಿವನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಶ್ರಾವಣ ಸೋಮವಾರ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಶಿವನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಮತ್ತು ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವ ಅನೇಕರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿಯಲಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿವನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಆಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ನಡೆಯುತ್ತದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಶ್ರಾವಣ ತಿಂಗಳು ನಿಮಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ನೀವು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ? ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕ ಹೇಗಿರಲಿದೆ? ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿದೆ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

Shravan Month 2022 Horoscope in Kannada : Favourite month of Lord Shiva brings good luck and Happiness to these zodiac signs. Check out the Lucky and Unlucky Zodiac Signs in Shravan Month. Read on.