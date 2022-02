Shani Uday 2022: ಶನಿ ಉದಯದಿಂದ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ರಾಶಿಗಳಿವು..!!

Astrology

2022ರ ಮೊದಲ ತಿಂಗಳು ಅಂದರೆ ಜನವರಿ 22 ರಂದು ಶನಿದೇವನು ತನ್ನದೇ ಆದ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಫೆಬ್ರವರಿ 24 ರಂದು ಶನಿಗ್ರಹ ಉದಯವಾಗಲಿದೆ. ಶನಿಯ ಉದಯವು ಮೇಷ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಶನಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯದ ದೇವರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿಯ ಉದಯದಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿ ಉದಯದ ಪರಿಣಾಮವು 5 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಶನಿದೇವನಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

English summary

Shani Dev had set in January 2022 and is going to rise on 24 February 2022. According to astrology, the maximum effect of Shani rise will be on the 5 zodiac signs. Know which zodiac sign will be blessed by Shani Dev.