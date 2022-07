Shani Transit: ಜುಲೈ 12ರಿಂದ ಶನಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆ; ಯಾರಿಗೆ ಶುಭ? ಅಶುಭ?

Astrology

ಶನಿಯು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ರಾಶಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಲು ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಲು 30 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ತನ್ನ ಮೂಲ ತ್ರಿಕೋನ ಚಿಹ್ನೆ ಕುಂಭದಲ್ಲಿದ್ದು ಹಿಮ್ಮುಖ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 29ರಂದು ಶನಿಯು 30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಈಗ ಅದು ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯ ನಂತರ ಜುಲೈ 12ರಂದು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ.

ಶನಿಯು ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಶನಿಯು ದೋಷಪೂರಿತ ಗ್ರಹ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಚಲನೆಯು ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರಬಹುದು. ಶನಿಯು ಮಕರ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದು, 12 ಜುಲೈ 2022ರಂದು 10.28ಕ್ಕೆ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕರ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. 23 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2022 ರಂದು ಅದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ಶನಿ ಸಂಕ್ರಮಣ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಲಿದೆ.

