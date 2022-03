ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಸಂಕ್ರಮಣ: ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವೇನು ನೋಡಿ..!!

Astrology

ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಸಂಕ್ರಮಣ ಮಾರ್ಚ್ 24, 2022ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಾದಶಿ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬುಧ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಗ್ರಹವು ಎಲ್ಲಾ ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಅದರ ಚಲನೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 14-30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬುಧ ಶನಿಯ ಚಿಹ್ನೆಯಿಂದ ಗುರು, ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಂಕ್ರಮಣ ಮಾರ್ಚ್ 24 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:05ಕ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಬುಧ ಸಂವಹನದ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಬುಧ ಸಂಕ್ರಮಣ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತದೆ. ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಮಾತು ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯವನ್ನು ಆಳುತ್ತದೆ. ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಸಂಕ್ರಮಣ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.

