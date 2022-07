Budh Gochar 2022: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಸಂಚಾರ: ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಶುಭ, ಅಶುಭ?

Astrology

ಆಗಸ್ಟ್ 01, 2022ರಂದು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಸಂಚಾರವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಾಗಣೆಯು 12 ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಬುಧ ಗ್ರಹ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ, ವ್ಯವಹಾರ, ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯಂತಹ ವರದಾನಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಬುಧವು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವನ್ನು ಸಹ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನಃಶಾಂತಿ, ಗಳಿಕೆ, ವ್ಯಾಪಾರ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಬುಧವು ಬಲಹೀನನಾಗಿದ್ದರೆ ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಭೇದಿ, ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಕೊರತೆ, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾಯಿಲೆ, ಅಸ್ತಮಾ, ಚಡಪಡಿಕೆ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಜ್ವರದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಕುಟುಂಬ, ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಸಂಕ್ರಮಣ: ಸಮಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ

ಬುಧ ಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರಬಲ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬುಧವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆಶಾವಾದಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಕಡೆಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಲೋಚನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಜಾಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಗಾಣೆಯು ಕೆಲವರಿಗೆ ದುರಾದೃಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.

ಸಿಂಹರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಸಂಕ್ರಮಣವು 1 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 3: 38ಕ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2022, ಭಾನುವಾರದವರೆಗೆ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅದು ಕನ್ಯಾರಾಶಿ ಕಡೆಗೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಹದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಸಂಕ್ರಮಣದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ

