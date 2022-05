ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ವಕ್ರ ಬುಧ ಸಂಚಾರ: ಯಾರಿಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಗ್ರಹಚಾರ?

Astrology

ಒಂದು ಗ್ರಹ ವಕ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಾಗ ಅದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುವಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹದ ವಕ್ರ ಸಂಚಾರ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನವನ್ನು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಸಮತೋಲಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಮೇ 10ರಂದು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ವಕ್ರವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ಬುಧ ವಾಣಿಜ್ಯ, ಮಾರಾಟ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಬುಧ ಗ್ರಹದ ವಕ್ರ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಕುಟುಂಬ/ಸ್ನೇಹಿತರು/ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ನಡುವಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೇಲೆ ಬುಧನ ವಕ್ರತೆಯ ಸಂಚಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಾಣಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಂತರ ಅದರ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.

ಬುಧ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಕಾರಣ ಇದು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವಿಕೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಚಲನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಹವು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹಿಮ್ಮುಖ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹದ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.

ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ವಕ್ರ ಬುಧ ಸಂಚಾರ: ಸಮಯ

ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ವಕ್ರ ಬುಧ ಸಂಚಾರಸಂವಹನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲು ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಮೋಸ, ದ್ರೋಹ ಮತ್ತು ಪಿತೂರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ಕೆಲವು ಅಭದ್ರತೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಊಹಾತ್ಮಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದು ಹಣಕಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಬಹುದು. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವಿಕೆ ಮೇ 10ರಂದು ಸಂಜೆ 5.16 ಕ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

