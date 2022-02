Mangal Gochar 2022: ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಸಂಚಾರ: ಹೇಗಿರಲಿದೆ ದ್ವಾದಶಿ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ

Astrology

oi-Sunitha B

ಕೆಂಪು ಗ್ರಹ ಮಂಗಳ 26 ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ರಂದು ಶನಿವಾರ 14:46 ಕ್ಕೆ ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕರ ರಾಶಿ ಮಂಗಳದ ಉದಾತ್ತ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹವು ಬಲವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಚಾರದ ಪ್ರಭಾವವು ಕೆಲ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಂಗಳವು ಶನಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಂಯೋಗವು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅಪಘಾತಗಳು ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧರು, ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯುಳ್ಳವರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಗುರಿಯತ್ತ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಗಣೆಯು ಅವರಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಬಹುದು.

ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಸಂಚಾರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯವು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.

Mangal rashi parivartan february 2022 in Makara Rashi; Mars Transit in Capricorn Effects on Zodiac Signs in Kannada : The Mars Transit in Capricorn will take place on 26 February 2022. Learn about remedies to perform in Kannada.