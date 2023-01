Mangal Margi 2023 : ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ನೇರ ಸಂಚಾರ: ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಶುಭ? ಅಶುಭ?

Astrology

oi-Sunitha B

ಜನವರಿ 13ರಂದು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಚೈತನ್ಯ, ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿ, ಸಮರ್ಪಣೆ, ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡುವ ಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳದ ಪ್ರಭಾವ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಜನರು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ, ಹಠಾತ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ನೇರ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಭೂಮಿ, ನೈಜ ಸ್ಥಿತಿಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ 13ನೇ ಜನವರಿ 2023 ರಂದು ಶುಕ್ರವಾರ 00:07 ಕ್ಕೆ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಚಾರ ದ್ವಾದಶಿ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.

English summary

Mangal Margi 2023 In Vrishabha Rashi ; Mars Direct in Taurus Impact on Zodiac Signs : The Mars Direct in Taurus will take place on 13 January 2023. Learn about remedies to perform in Kannada.