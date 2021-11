ನವೆಂಬರ್ 19 ರಂದು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ 2021: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ

Astrology

ಇದೇ ರೀತಿಯ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಫೆಬ್ರವರಿ 8, 2669 ರಂದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗಶಃ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ನವೆಂಬರ್ 19 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.48 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ 4.17 ಕ್ಕೆ (ನವೆಂಬರ್ 19 ರಂದು) ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಬೀಳುವ ಈ ಗ್ರಹಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಚಂದ್ರನು ಕೃತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ.

ಈ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಣಿಪುರ, ಇಂಫಾಲ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಬೆಳಕಿನ ರೇಖೆಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಚಂದ್ರನ ಭಾಗಶಃ ಗ್ರಹಣವು ನಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಆಳವಾದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಲಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಜಾಗೃತ ವಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಅನ್ನೋದನ್ನೂ ಸೌರಮಾನ ರೀತ್ಯ ರಾಶಿಗಳ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮೇಷ (ಮಾರ್ಚ್ 21- ಏಪ್ರಿಲ್ 19)

ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚಿನ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕಣ್ಣಿಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಕೆಲವು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಬರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ವೃಷಭ ರಾಶಿ (ಏಪ್ರಿಲ್ 20 - ಮೇ 20)

ನವೆಂಬರ್ 19 ರ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನೀವು ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚು, ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸಿ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.

ಮಿಥುನ (ಮೇ 21 - ಜೂನ್ 20)

ನಿಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭಾಗವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳು ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ.

ಕಟಕ (ಜೂನ್ 21 - ಜುಲೈ 22)

ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಆಪ್ತರೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಿನವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಇದು ಸಮಯವಾಗಿದೆ.

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ (ಜುಲೈ 23- ಆಗಸ್ಟ್ 22)

ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಬೇಡಿ.

ಕನ್ಯಾ (ಆಗಸ್ಟ್ 23- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22)

ಸದ್ಯ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ನೋವು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿ.

ತುಲಾ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23- ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22)

ಈ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ನಿಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುತ್ತದೆ. ಹಣದಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ.

ವೃಶ್ಚಿಕ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23-ನವೆಂಬರ್ 21)

ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

ಧನುರ್ (ನವೆಂಬರ್ 22- ಡಿಸೆಂಬರ್ 21)

ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

ಮಕರ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 22- ಜನವರಿ 19)

ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕ್ಷೀಣಿಸಿ ಆತಂಕವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

ಕುಂಭ (ಜನವರಿ 20- ಫೆಬ್ರವರಿ 18)

ಈ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚಿನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಡಬೇಕಾಗಬಹುದು.

ಮೀನ ರಾಶಿ (ಫೆ. 19 - ಮಾರ್ಚ್ 20)

ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕಡಿಮೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಗ್ರಹಣವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು. ಇದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

