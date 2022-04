Ketu Transit 2022: ಕೇತು ಗೋಚಾರ ಫಲ : ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಶುಭ-ಅಶುಭ ಫಲಗಳೇನೇನು..?

Astrology

oi-Sunitha B

ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕೇತು ಸಂಕ್ರಮಣ 2022 ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ, ವೃತ್ತಿ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮದುವೆ, ಅಧ್ಯಯನ, ಆರೋಗ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳ ಮೇಲೆ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕೇತು ಸಂಕ್ರಮಣದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇತು ಸಂಕ್ರಮಣ

ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇತುವನ್ನು ಶುದ್ಧತ್ವ ಮತ್ತು ಏಕಾಂತತೆಯ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರಾಹುವಿನಂತೆಯೇ ಯಾವುದೇ ಭೌತಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಕೇತುವನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ತರುವ ಗ್ರಹ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇತು ತೀವ್ರವಾದ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದೋಷಪೂರಿತ ಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೇತುವನ್ನು ಪ್ರಭಾವದ ಗ್ರಹ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇತುವಿನ ಪ್ರಭಾವ ಇತರ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಂಶದ ಮೇಲೆ ಪರಸ್ಪರ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ಮಂಗಳ, ಶನಿ, ಶುಕ್ರ, ಗುರು ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇತರ ಗ್ರಹಗಳಂತೆ ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಆಯಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಕೇತುವು ಕರ್ಮ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕರ್ಮ ಚಕ್ರದ ಅಂತ್ಯವು ಕೇತು ಮತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭವು ರಾಹು ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇತು ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಹೊರೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದು ಜ್ಞಾನೋದಯದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ಮೋಸಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ.

ಕೇತು ಸಂಕ್ರಮಣ 2022 ದಿನಾಂಕಗಳು

ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕೇತು ಮತ್ತು ರಾಹು ಒಂದು ರಾಶಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಲು 1.5 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಕೇತು 12 ಏಪ್ರಿಲ್ 2022 ರಂದು 11:18 AM ಕ್ಕೆ ಮಂಗಳದ ಚಿಹ್ನೆಯಾದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಿಂದ ತುಲಾಗೆ ಅಂದರೆ ಶುಕ್ರನಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುವ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ.

