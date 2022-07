ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಉಕ್ರೇನ್ ರಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮವೇನು?

Agriculture

ನವದೆಹಲಿ, ಜು.1: ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾದ ಆಕ್ರಮಣವು ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಉಕ್ರೇನ್‌ನಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎಫ್‌ಎಒ) ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಉಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ರಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ಎರಡೂ ವಿಶ್ವದ ಕೃಷಿ ಸರಕುಗಳ ಅಗ್ರ ಉತ್ಪಾದಕರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ. 2021ರಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗೋಧಿ, ಬಾರ್ಲಿ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯ ಅಗ್ರ ಮೂರು ರಫ್ತುದಾರರಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ.

ಪೂರ್ವ ಉಕ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2014 ರಿಂದ ಕ್ರಿಮಿಯಾವನ್ನು ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿನಿಂದ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಯುದ್ಧವು ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅದರ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನೂ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದರ ಜನರ ಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆಹಾರದ ಅಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.

