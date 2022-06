ಭಾರತೀಯ ಉಪ್ಪು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಇರುವ ತೊಡಕುಗಳೇನು?

Agriculture

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂ.28: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಉದ್ಯಮವು ಉಪ್ಪನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಹಲವಾರು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ರೈತರು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಇತರ ಆಹಾರ ಬೆಳೆಗಳಂತೆ ಎಂಎಸ್‌ಪಿ ಸಿಗದೆ ಉಪ್ಪಿನ ರೈತರೂ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಜತೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕೂಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರೈತರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯುಎಸ್ಎ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಂತರ ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಉಪ್ಪು ಉತ್ಪಾದಕ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 30 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಉಪ್ಪನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತವು ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 10 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಉಪ್ಪನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸುಮಾರು 12.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಉಳಿದವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. 55ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳು ಭಾರತದಿಂದ ಉಪ್ಪನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.

ಕ್ರಮವಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ಉತ್ಪಾದನೆಯ 76% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗುಜರಾತ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ಗುಜರಾತಿನ ಖರಘೋಡಾ (ಸುರೇಂದ್ರನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ), ಭಾವನಗರ, ಪೋರಬಂದರ್ ಮತ್ತು ರಾನ್ ಆಫ್ ಕಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ವ್ಯಾಪಾರವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ.

ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಿಮಾಚಲ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನ ಸೌರ ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ, ಉಪ್ಪು ಕೊಯ್ಲು ಋತುವು ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತೃತ ಮಾನ್ಸೂನ್‌ನಿಂದ ಇದು ತಡವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಉಪ್ಪು ತಯಾರಕರ ಸಂಘದ (ಐಎಸ್‌ಎಂಎ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭರತ್ ರಾವಲ್, ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರದವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯವು ಮಳೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಉಪ್ಪಿನ ಪ್ಯಾನ್‌ನ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಲು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಉಪ್ಪು ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಒಡ್ಡುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಉತ್ಖನನವು ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಒಣಗಿದಾಗ, ಉಪ್ಪು ದಪ್ಪ ಪದರವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಮೇಲಿನ ಪದರವನ್ನು ಶುದ್ಧ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಪದರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಆಗಮನದ ಮೊದಲು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

English summary

The salt industry in India faces many challenges to produce salt and meet market demand. Like other food crops, farmers are also in trouble with the lack of MSP