ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಕುಬೇರನಾದ ರೈತ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮೇಟಿ!

Agriculture

oi-Krishna Hadimani

ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಜುಲೈ, 26: ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೀಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅನಗವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮೇಟಿ ಎಂಬ ರೈತ 32 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಖರೀಸಿದಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬರೀ 4 ಎಕರೆಯಿಂದ 32 ಎಕರೆ ಹೊಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನಿತರ ರೈತರಿಗೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪನವರು 8 ಎಕರೆ ಹೊಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇವರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೈತರು ಭೂಮಿ‌, ಮನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪರಿಹಾರದ ಹಣವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಲ್ಲಪ್ಪ‌ ಮೇಟಿ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣದಲ್ಲೇ 4 ಹೊಲ‌ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 32 ಎಕರೆ ಹೊಲ ಖರೀದಿಸಿದ್ದು, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರೈತ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಶೇಂಗಾ, ಕಬ್ಬು, ಅಲಸಂದಿ, ಉದ್ದಿನ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಮೊದಲಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದರು. ಈಗ 32 ಎಕರೆ ಹೊಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಊರಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Mallappa Meti a farmer of Anagawadi village in Bagalkote district, has purchased 32 acres of land. Mallappa has become an inspiration to other farmers. Know more