ಈಗ ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ: ಎನ್.ಎಸ್. ಶಂಕರ್

oi-Nagesh KN

ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಘೋಷಣೆಯಾದಾಗ ನಾನು ಅದೇ ತಾನೇ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ಮೊದಲ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದ್ದೆ. ಕೆಲವು ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ನನಗೆ, ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುತ್ತಿರಬೇಕು. ರೈಲುಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿವೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಿ ಮೈ ಬಗ್ಗಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ಯಾದಿ ಅನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಒಮ್ಮೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಹೀಗೇ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮಪ್ಪನಿಂದ ಉಗಿಸಿಕೊಂಡೆ.

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯೋಧರಾಗಿದ್ದ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಆ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಕಟ್ಟಾ ಬೆಂಬಲಿಗರಾಗಿದ್ದವರು, ಈಗ ಬದಲಾಗಿದ್ದರು. ಕಾರಣ ಸರಳ. 'ಜೆಪಿಯಂಥವರನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ ಈ ಸರ್ಕಾರ ದುಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರ'. ಆಮೇಲೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕುರಿತ ನನ್ನ ಗ್ರಹಿಕೆ ಬದಲಾಗತೊಡಗಿತು.

ದೇಶದ ಆಡಳಿತ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಮೀರಿಸುವಂತಿದೆ; ಎಚ್.ಆರ್. ಬಸವರಾಜಪ್ಪ

ಕೃಷಿ ಉಳಿಸಿ- ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಉಳಿಸಿ ಘೋಷಣೆಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೂನ್ 26 ರಂದೇ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರಣವಿದೆ. ಇದೇ ಜೂನ್ 26ಕ್ಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಮೆರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹೇರಿ 46 ವರ್ಷವಾಯಿತು. (1975 ಜೂನ್ 25 ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ). ಈಗಲೂ ಅಘೋಷಿತ ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಾಹಿತಿ, ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎನ್.ಎಸ್. ಶಂಕರ್ ಮನದಾಳವನ್ನು ಒನ್ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡದೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಓದಿ..

English summary

When the Emergency was declared in the country in 1975, many leaders, including the RSS, were in jail.