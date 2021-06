ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದುಬಾರಿ ಮಾವಿನ ತಳಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ; ಎಷ್ಟಿದರ ಬೆಲೆ?

Agriculture

oi-Sumalatha N

ಮಾವಿನ ಸೀಸನ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಥರಾವರಿ ಮಾವಿನ ತಳಿಗಳ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಗುಣವಿಶೇಷಣಗಳಿಂದ, ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲವು ತಳಿ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯಿಂದಲೇ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಬಾರಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾದ ಈ ವಿಶೇಷ ಮಾವಿನ ತಳಿ ಭಾರೀ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದುಬಾರಿ ಮಾವಿನ ತಳಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಈ ಮಾವನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ದಂಪತಿಯೊಬ್ಬರು ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಆ ಮಾವಿನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನೂ ನೇಮಿಸಿದ್ದಾರಂತೆ.

ಅಂದ ಹಾಗೆ ಈ ಮಾವಿನ ತಳಿ ಹೆಸರು ಮಿಯಾಝಾಕಿ. ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಜಪಾನ್‌ನ ಮಿಯಾಝಾಕಿ ಇದರ ಮೂಲ. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮಾವು ಎಂದೇ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ತಳಿಯ ಒಂದು ಮಾವು 350 ಗ್ರಾಂವರೆಗೂ ಬೆಳೆಯಬಲ್ಲದು. ಇದಕ್ಕೆ "ಸೂರ್ಯನ ಮೊಟ್ಟೆ" ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾವನ್ನು ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ? ಈ ಮಾವಿನ ವಿಶೇಷವೇನು? ಮುಂದೆ ಓದಿ...

English summary

Madhya pradesh couple grown Miyazaki Mango which is primarily grown in japan. Here is all you need to know about the world's most costliest mango variety in kannada,