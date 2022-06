ಕೊಪ್ಪಳದ ಮಾವು ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರಿಗೆ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ

Agriculture

oi-Gururaj S

ಕೊಪ್ಪಳ, ಜೂನ್ 23; ರತ್ನಗಿರಿ, ಆಪೊಸ್ ತಳಿಗಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ' ಕೊಪ್ಪಳ ಕೇಸರ' ತಳಿ ಬ್ರಾಂಡ್ ಆಗಲು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ 'ಕೇಸರ' ಮಾವು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ತಳಿಯ ಮಾವಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುರಿತು ಕಲ್ತಾವರಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿತ್ತು.

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರು, ಕಲ್ತಾವರಗೇರಾ, ಹಾಲಳ್ಳಿ, ಕಾಮನೂರು, ದನಕನದೊಡ್ಡಿ, ಕೂಕನಪಳ್ಳಿ, ಇಂದರಗಿ ಹಾಗೂ ವಣಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಮಾರು 150 ಜನ ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರರು ಈ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಈ ವರ್ಷದ ಮಾವಿನ ಫಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಾವು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತಳಿಯ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ 'ಕೇಸರ' ತಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೇಳವನ್ನು 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿ ನೇರವಾಗಿ ರೈತ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು.

English summary

Horticulture department will help farmers to brand Koppal Kesar mango in the market. Kesar mango farming taken up in more than 200 acres land at district.