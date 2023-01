ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ

Agriculture

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜನವರಿ 19: 2022ರಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಮಳೆಯಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶೇಕಡಾ 90ರಷ್ಟು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡಲಾಗಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈಗ ಅಂತರ್ಜಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯು ರಾಜ್ಯದ 1,500 ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ರಿಯಲ್‌ ಟೈಮ್‌ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವ ಸಂವೇದಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ್ಯದ 233 ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ, 11 ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಿರ ಭೂಗತ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟಿಎನ್‌ಇಎಕ್ಸ್‌ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ ನಿಗಾ ಕೇಂದ್ರದ (ಕೆಎಸ್‌ಎನ್‌ಡಿಎಂಸಿ) ಹಿರಿಯ ಸಲಹೆಗಾರ ಜಿಎಸ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ 2022ರಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದರು.

ಯಾವುದೇ ಬರವಿಲ್ಲದೆ, ಮಳೆಯು ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹಾಗೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಇದು ರೈತರು ಕಡಿಮೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಲು ಅಥವಾ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬೋರ್‌ವೆಲ್ ನೀರನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಕೆರೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೆರೆಗಳು ತುಂಬಿದ್ದು, ಅಂತರ್ಜಲ ಮರುಪೂರಣಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದೆಡೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಅಂತರ್ಜಲದ ದುರ್ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ (ರೈತರು ಮಳೆನೀರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ). ಅಲ್ಲದೆ, ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವೂ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ಈಗ ಹಲವೆಡೆ ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ 11 ತಾಲೂಕುಗಳ ಪೈಕಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ 11.02 ಮೀಟರ್‌ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಕಳಸದಲ್ಲಿ 9.75 ಮೀಟರ್‌ ಕುಸಿದಿದೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಮೂರು ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Due to abundant rainfall in 2022, there has been an increase in the groundwater level in 90 percent of the taluks of Karnataka. Thus, it is believed that there will be no shortage of water in the state this year.