ಮೈಸೂರು-ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರೈಲು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮೇ 23ಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಮೈಸೂರು ರೈಲು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಸುರೇಶ್ ಪ್ರಭು ಮಂಗಳವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾರ್ಗದ ರೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿದೆ

Story first published: Tuesday, May 23, 2017, 9:41 [IST]

English summary

Mysuru-Hubballi train service to be inaugurate on Tuesday (May 23) 3 PM by railway minister Suresh Prabhu from Delhi, through video link.