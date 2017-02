ಸಿಎಂ ಇತರ ಸಚಿವರಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಲೂಟಿ ಆರೋಪ, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಡೊನೇಷನ್ ಗೇಟ್ ಹಗರಣದ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಸಚಿವರ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಶನಿವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮೈಸೂರಿನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಮನೆ ಎದುರು ಕೂಡ ಭಾರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ

Written by: ಮೈಸೂರು ಪ್ರತಿನಿಧಿ

Story first published: Saturday, February 25, 2017, 18:00 [IST]

English summary

BJP leaders and workers stages protest on donation gate allegation infront of CM Siddaramaiah's Mysuru residenace.