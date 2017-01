ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ, ಇಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸ್ ವಶಕ್ಕೆ

ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆಯನ್ನು ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ನ ಹೇಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಇದು

Story first published: Monday, January 30, 2017, 14:23 [IST]

English summary

Two persons in connection with prostitution racket have been arrested by Mangaluru CCB police.