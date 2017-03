ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇನ್ನೂ 18 ತಿಂಗಳು: ಶುರುವಾಯ್ತು ಸೋಲು ಗೆಲುವಿನ ವಾಕ್ಸಮರ

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲು ಇನ್ನೂ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಬಾಕಿಯಿದೆ. ಆದರೆ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಅವರು ಸೋಲ್ತಾರೆ, ಠೇವಣೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ವಾಕ್ಸಮರವನ್ನು ಈಗಲೇ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Saturday, March 4, 2017, 21:37 [IST]

English summary

18 months to go to Karnataka assembly election: BJP Leader C T Ravi and Congress leader Suresh Gowda prediction on election results.