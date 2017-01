ಎಚ್1ಬಿ ವೀಸಾದಾರರ ಮೇಲೆ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್!

ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವಿದೇಶಿಗರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಹೆಚ್ 1ಬಿ ವೀಸಾ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಸೌಲಭ್ಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟುಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಬಿಸಿ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Tuesday, January 31, 2017, 15:18 [IST]

English summary

In what will be a big blow to IT firms in India, a legislation was introduced in the US House of Representatives today mandating that the minimum salary of H-1B visa holders be doubled to $130,000.