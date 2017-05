ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹೇಗಿದೆ?

ಪ್ರಣಬ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯನ್ನು ಭಾರತದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ? ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟಪತಿ ಅಯ್ಕೆಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮತದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ?

Story first published: Tuesday, May 16, 2017, 10:39 [IST]

English summary

The next President of India will be elected in July after the term of Pranab Mukherjee ends. Here is the electoral college