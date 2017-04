ಪತ್ನಿ ಜತೆಗಿನ ಸರಸ ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ LIVE ನೀಡಿದ್ದ ಪತಿ ಬಂಧನ

ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನ 28 ವರ್ಷದ ಹೆಂಡತಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ತ್ರಿಷೂರ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ ಆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

A software engineer has been arrested for secretly recording intimate moments with his wife and streaming them live on a porn site using his laptop. The engineer, who was arrested last week, has been sent to judicial custody