ಹತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಳೇ ನೋಟು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವರಿಗೆ ದಂಡ

ಹಳೇ ನೋಟುಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವುದಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾನೂನು ತರಲು ಮುನ್ನಡೆದಿದೆ.

English summary

In a bid to eliminate the possibility of running a parallel economy, the government has decided to punish those holding more than 10 demonetised notes. Holding of 10 or more demonetised Rs 500 and 1,000 notes will attract a penalty of Rs 10,000 according to a bill introduced in the Lok Sabha.