ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ 3,700 ಕೋಟಿ ರು. ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದವರ ಬಂಧನ

ಆನ್ ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಹೇರಳವಾಗಿ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದೆಂದು ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ ಸುಮಾರು 6.5 ಲಕ್ಷ ಜನರನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ್ದ ತಂಡ.

English summary

Three persons alleged to have duped nearly 6.5 lakh people of Rs. 3,700 crore through an online portal have been arrested by the Uttar Pradesh police. So far, they defrauded over 6.5 lakh people collecting around Rs. 3,700 crore, says police.