ನಕ್ಸಲರ ದಾಳಿ ಹಿಂದೆ ಜೆಎನ್ ಯು ವಿವಿಯ ಪಿತೂರಿ?

ಛತ್ತೀಸ್ ಗಢದ ಈ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜವಾಹರ ಲಾಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪಾತ್ರವೂ ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿವೆ ಕೆಲ ಮೂಲಗಳು.

English summary

A gruesome attack on the Central Reserve Police Force personnel by Left-Wing extremists or terrorists or Naxalites and the so-called epicentre of a democratic voice, the JNU is silent.