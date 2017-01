ಯುಎಇನಲ್ಲಿ ಇರುವ ದಾವೂದ್ ಆಸ್ತಿ ಶೀಘ್ರ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು?

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಯುಎಇ ಭೇಟಿಯ ನಂತರ ಯುಎಇ ಸರ್ಕಾರ, ದಾವೂದ್ ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೇ ಈ ತನಿಖೆ ಮುಗಿದು, ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಯುಎಇ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ಭಾರತದ ಅಭಿಲಾಷೆಯಾಗಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Thursday, January 26, 2017, 20:11 [IST]

English summary

Prime Minister brought about the issue regarding Dawood's properties in UAE. The UAE which is also probing into the properties held by the don was told to act upon the same at the earliest.