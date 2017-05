7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಶಿಫಾರಸು: HRA 48,000 ರು. ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ?

7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಶೇ. 106ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಯಾವುದೇ ದರ್ಜೆಯ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.

English summary

There is some very good news for central government employees as they are set to get a maximum monthly hike in their house rent allowance orHRA by up to Rs 48,000 from June onwards as per the 7th Pay Commissionrecommendations.