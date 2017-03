ಖ್ಯಾತ ತೆಲುಗು ನಟಿ ಜಯಸುಧಾ ಗಂಡ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ?

ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಹಾರಿ ಜನಪ್ರಿಯ ತೆಲುಗು ನಟಿ ಜಯಸುಧಾ ಪತಿ ನಿತಿನ್ ಕಪೂರ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಕೊಲೆಯೋ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯೂ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

Story first published: Tuesday, March 14, 2017, 20:57 [IST]

Telugu actress and former MLA Jayasudha's husband Nitin Kapur allegedly committed suicide by jumping of a building in Mumbai.