ಸರಕಾರದ ಹಣದಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಗೃಹಕಚೇರಿ

ತೆಲಂಗಾಣದ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಅವರವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರದಿಂದ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಗೃಹಕಚೇರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಮುಖ್ಯಮಂತಿ ಕೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರಾವ್ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೂ ಹೊರೆಯಾಗಲಿದೆ

Story first published: Wednesday, March 1, 2017, 18:20 [IST]

English summary

If you thought Telangana Chief Minister K Chandrasekhar Rao's splurge-spree ended with him moving into a Rs 40 crore bungalow, gifting gold worth Rs 5 crore to temples, think again. Each MLA in Telangana has been given home cum office at a cost of Rs 1 crore each. The total cost to the exchequer- Rs 120 crore.