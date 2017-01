ಒಂದು ಹಗ್, ಕಿಸ್ ಗಾಗಿ ನಡೆದಿತ್ತಾ ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕಿರುಕುಳ?

ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಮೋಹಗೊಂಡು ಅಪ್ಪುಗೆ, ಚುಂಬನಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕಾಮುಕರು ಕಾದಿದ್ದರಾ? ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಯುವತಿ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಕಾಮುಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿತ್ತಾ? ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಪೋಲಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

Thursday, January 5, 2017, 16:05 [IST]

English summary

Kammnahalli incident 4 accused arrested. The voyeurs attack reason for Hug and kiss. voyeurs said the police in ramamurthi nagar police station in bengaluru