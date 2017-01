ಕಾಡೆಂದರೆ ಬರೀ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿರುವ ಜಾಗವಲ್ಲವೋ ಅಣ್ಣ!

ಕಾಡೆಂದರೆ ಬರೀ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲ. ಅವು ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ಬೇಸರ ಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಕಾಡಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನೋ ಇದೆ. ಗಾಳಿಯಿದೆ, ವಾಸನೆಯಿದೆ, ಮಾನವೀಯತೆಯಿದೆ, ತನ್ಮಯತೆಯಿದೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯಿದೆ. ಹುಡುಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

Story first published: Friday, January 13, 2017, 19:11 [IST]

Forest means not just wild animals. There is something beyond imagination. There is green, birds, music, smell, tribals, fresh air... Many more things. One should learn to enjoy every moment in forest.