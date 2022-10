ಕೊಡಗಿನ ಮಲ್ಲಳ್ಳಿ ಜಲಪಾತಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ, ಆದ್ರೂ.. ಹುಷಾರ್!

Travel

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾನನದ ನಡುವೆ ಹುದುಗಿ ಹೋಗಿ ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ತನ್ನಪಾಡಿಗೆ ತಾನು ಎಂಬಂತೆ ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಲಪಾತ ಇವತ್ತು ತನ್ನ ಚೆಲುವನ್ನು ಎಲ್ಲಡೆ ಹರಡುವ ಮೂಲಕ ಕೊಡಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಪಾತವಾಗಿ ಗಮನಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಒಂದೆರಡು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಜಲಪಾತದತ್ತ ತೆರಳುವುದೆಂದರೆ ಅದೊಂದು ಸಾಧನೆ ಎಂಬಂತಾಗಿತ್ತು. ಕಾರಣ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ರಸ್ತೆಯಾಗಲೀ, ಜಲಪಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವವರಾಗಲೀ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಬಂದವರಿಗೆ, ಸ್ಥಳೀಯರಿಗಷ್ಟೆ ಇದರ ಚೆಲುವು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಳ್ಳಿ ಜಲಪಾತ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು ನಿಸರ್ಗ ಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಕೈಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಬಹುಶಃ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿರುವ ಇತರೆ ಜಲಪಾತಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಜಲಪಾತ ರುದ್ರರಮಣೀಯ ಸುಂದರ ಜಲಪಾತ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿ ಹಿಂತಿರುಗುವವರಿಗೆ ಈ ಜಲಪಾತ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೈಮರೆತು ಜಲಪಾತದ ಸನಿಹ ತೆರಳಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಯಮಸ್ವರೂಪಿ ಎಂಬುದು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಜಲಪಾತದ ಬಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಹಸ ಮಾಡಿದ ಹೆಚ್ಚಿನವರನ್ನು ಈ ಜಲಪಾತ ಆಹುತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

English summary

Mallalli falls, one of the biggest falls of coorge( Kodagu), Know more about falls, History, Best time to visit and How to reach,