ನಿಮ್ಮ ವೀಕೆಂಡ್ ಪಯಣ ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟದ ಕಡೆಗಿರಲಿ...!

ಮೈಸೂರಿನ ಮುಕುಟ ಮಣಿಯಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟ ದೈವಿಕ ನೆಲೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಇದು ನಿಸರ್ಗ ಆರಾಧಕರಿಗೆ ಚೆಲುವಿನ ತಾಣ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಜತೆಗೆ ಪಟ್ಟಣದ ಗೌಜು ಗದ್ದಲದಲ್ಲಿ, ಒತ್ತಡದ ದುಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಕಂಡುಕೊಂಡವರಿಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಥಳ.

ಮುಂಜಾನೆ ಹಸಿರಿನ ನಡುವೆ ಬೀಸುವ ತಂಗಾಳಿಗೆ ಮೈಕೊಟ್ಟು ಮೆಟ್ಟಿಲೇರುತ್ತಾ ಸಾಗುವುದು ರೋಮಾಂಚನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಸಾಗುವಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಸುಸ್ತು ಅಂಥ ಅನಿಸಿದರೂ ಸುತ್ತಲಿನ ಸುಂದರ ನಿಸರ್ಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬೀಸುವ ತಂಗಾಳಿಗೆ ಆ ಆಯಾಸವನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಉಲ್ಲಾಸಗೊಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.

ಈಗ ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲಿನ ಸುಂದರ ನೋಡಕ್ಕೆ ಮೈಮರೆಯದಿರಲಾರರು. ಮುಂಜಾನೆಯ ನೋಟವಂತೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಂಪು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಸಿರು ಗಿಡಮರಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಗುವಾಗ ಮಲೆನಾಡಿನ ಹಾದಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ದೂರದ ಮಲೆನಾಡಿಗೆ ಹೋಗಲಾಗದವರು ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆಹಾಕಿದರೆ ಸುಂದರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಜಂಜಡವನ್ನು ಮರೆತು ಮೈಮನವನ್ನು ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.

Chamundi Hills in Mysore is one top tourist place to visit in Karnataka, The beauty of chamundi hills is now enhanced with more greenary after Monsoon rain,