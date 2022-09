ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿಯೇ T20i ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು: ಥ್ರಿಲ್ಲಾದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್

Sports

ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷ, 83 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬಳಿಕ ಕೊನೆಗೂ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ 100ರನ್ ಗಡಿ ದಾಟಿದ್ದೇ ದಾಟಿದ್ದು, ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದ್ದರು. ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಂತರ ನಡೆದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಮೂರು ಟಿ20ಐ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯ ಕೊನೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಆರ್ಭಟಿಸಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹರ್ಷ ತಂದಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಟಿ20ಐ ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಈಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೈದಾನದತ್ತ ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಚಾರ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿಯೇ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟರ್, ಪ್ರಚಾರ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದ ಏಕೈಕ ರಾಯಭಾರಿ Face of world cricket ಎಂದು ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ಮೈದಾನದ ಮುಂದೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಬೃಹತ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಮುಂಚೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ ಇರುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡಾ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇಂದಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಕಟೌಟ್, ಪೋಸ್ಟರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನು ಕೊಹ್ಲಿ ಕಟೌಟ್, ಪೋಸ್ಟರ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ ಸಂಭ್ರಮಪಟ್ಟಿದ್ದೇಕೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ

Every where We Go One Thing Is Constant And That Is #ViratKohli #Melbourne #T20wc2022 pic.twitter.com/zsTBrfBxt4

Australia is all set to host #T20WorldCup2022 #ViratKohli poster in Melbourne Stadium itself enough to understand the craze of king kohli in Australia! #IndianCricketTeam #RohitSharma pic.twitter.com/Zz3kL7N5zb

Virat Kohli's fandom knows no boundaries. Being one of the most senior players in the Indian team, he is the face of Team India, and thus it comes as no surprise that he will be part of the promotion campaign of the T20 World Cup 2022.